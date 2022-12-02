九合一選舉併18歲公民權修憲複選日前落幕，中選會2日舉行委員會議，審定憲法修正案公民複決第1案，意即「18歲公民權的憲法修正案」，投票結果為「不通過」，並依法公告投票結果。

中選會指出，立法院今年3月25日通過「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案」，經該院公告半年後交該會辦理投票複決，由該會編號為「憲法修正案公民複決第1案」，並於今年11月26日開票完成。

根據選舉結果，選舉人數為1923萬9392人，有效票數為1066萬3529票，而同意票數為564萬7102票，不同意票數為501萬6427票，有效同意票未過選舉人總額的半數，因此投票結果為不通過。中選會說，除依法公告投票結果，並參照公投法第31條規定，將不通過投票結果函送立法院。

依憲法增修條文第12條規定，「憲法之修改，須經立法院立法委員4分之1之提議，4分之3之出席，及出席委員4分之3之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第174條之規定」。

另，公民投票法法第31條規定，「公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢7日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人」。