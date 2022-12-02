求職寫履歷是許多人必經的人生過程，不過一名27歲的男子在應徵工作時竟直接擺爛，全靠女友代筆寫履歷，沒想到連續兩次都因此讓他順利錄取工作。但事不過三，女友後來拒絕幫忙，讓男子火大開嗆：「見死不救、殘忍」，後來，女方忍不住將過程發文抱怨，意外點燃眾網友的怒火，頻頻建議分手，還說：「胸無大志的男人要遠離」。

一名女網友在論壇《Dcard》發文透露，現年27歲的男友約有7、8工作經驗，不過都是服務業，因此不需要寫正式履歷，後來男友想改行應徵行政、助理等工作時，嚷嚷著不會寫履歷，原PO好心幫忙代筆，結果2次都順利應徵上工作。

而近期男友再度因想要轉換跑道而裸辭，已經有3個月賦閒在家，「一直X北不會寫履歷，所以不到工作」，再度向女友求救。不過這次原PO改變做法，分享了寫履歷的技巧，以及可供參考的網路資訊，不料男友雙手一攤，痛批原PO不幫忙代筆就是見死不救，直呼：「哪有女友這樣殘忍的！」

原PO聽了頓時火冒三丈，反嗆：「一句我不會寫，我就要再幫你寫一次？」認為自己多次幫忙已經仁至義盡，拒絕再次出手救援，無奈道：「根本沒有會不會寫履歷，只有想寫跟不想寫而已」。

貼文曝光後，一票網友苦勸原PO分手，紛紛留言，「建議妳分手，男友沒有面對問題的能力，且換跑道卻是行政或助理？胸無大志的男人要遠離」、「這種人都可以有女朋友喔」、「以後就會變成，你不給我錢就是見死不救」、「連努力都不想只會情緒勒索，根本無法跟這種人一同規劃未來」、「現在是幫寫履歷，最後就會變成吃軟飯了，快逃啊」。