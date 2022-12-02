資深媒體人黃揚明。（資料照片）

任期即將屆滿的桃園市長鄭文燦在台大國發所的碩士今（2）日被校方撤銷，鄭文燦今傍晚發聲明證實並表示，願意坦然面對審定結果。資深媒體人黃揚明在臉書認為，台大撤銷學位裁定對民進黨敗選後的布局，一定程度造成衝擊！

今年10月3日，新黨桃園市議員候選人游智彬和新黨發言人陳麗玲開記者會，指控桃園市長鄭文燦台大碩士抄襲。經比對論文有30.27％抄襲率、參考文獻虛假、格式前後不一等3大證據，並於10月4日向台大具名檢舉。

游智彬當時表示，鄭文燦論文寫的是大陸民主，若用台灣論文比對系統查詢，根本查不到，以為神不知鬼不覺。但團隊拍下鄭文燦論文轉成文字檔案，並到大陸論文比對系統查詢。「不比不知道，一比嚇死人」，發現抄襲率30.27％，其中有1222處引用未加註。

桃園市長鄭文燦今（2）日傍晚發聲明證實並表示，他於出席學倫會時，對於瑕疵表示歉意，但確實沒有故意或是抄襲的意圖，也無關本人碩士論文的原創性結論。對於台大社科院學倫會撤銷他的台大國發所碩士論文，雖然有所遺憾，但願意坦然面對審定結果。

資深媒體人黃揚明在臉書表示，他支持鄭文燦市長比照林智堅追求清白，只是台大的撤銷學位裁定對民進黨敗選後的布局，一定程度造成衝擊，「接下來讓我們繼續看下去」。