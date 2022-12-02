德國第三大城曼海姆市(Mannheim)一間醫院發生離譜事件，幾乎可以用謀殺來形容，72歲老婦兩度涉嫌將隔壁床病患的呼吸器關閉，只因嫌聲音太吵無法入眠。所幸院方及時搶救，該病患才保住一命，警方後續依殺人未遂罪將嫌疑人逮捕。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，檢警發布聲明指出，72歲阿嬤與另一名更年長的病患同住一間病房，週二晚間被對方呼吸器發出的聲音惹火，才會擅自關閉；不過這已不是阿嬤第一次涉嫌「謀殺」鄰居，先前也是因為機器聲讓她無法安靜休養，動手後好家在醫護人員馬上發現，儘管被告知「這攸關他人生命安危」，她還是忍不住再犯。

該名79歲的受害者長年臥病在床，需仰賴呼吸器維持生命，當天經搶救後已脫離危險，不過仍須待在加護病房觀察；目前尚不清楚嫌疑人有無其他病症，警方已依殺人未遂罪嫌將她逮捕歸案。

院方指出，呼吸器將氧氣送入患者的肺部，緩解他們呼吸困難、氧氣不足甚至沒有呼吸等問題。