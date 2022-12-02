KID（左一）、坤達（左二）主持的《綜藝玩很大》前往韓國慶尚北道出外景。（三立提供）

《綜藝玩很大》飛韓國出外景。（三立提供）

吳宗憲、KID、坤達主持的中視、三立《綜藝玩很大》因疫情近幾年無法出國，節目也經歷一些內容上的轉變，節目時隔3年再次開啟出國計畫，重回疫情前最後一次造訪的韓國慶尚北道進行拍攝，讓久未出現在桃園機場的吳宗憲、KID和坤達大呼：「我們終於出國了！」

這次參與的來賓也讓人眼睛為之一亮，有榮獲「金鐘視帝」的姚淳耀及「金鐘女配角」的孫可芳、「實力派演員兼歌手」的嚴正嵐、「全方位藝人」陳漢典、「狼人殺女神」篠崎泫以及「網路人氣團體」這群人的董仔，超狂陣容立即引起網友討論，節目組更特別準備傳統韓服讓藝人們穿上，搭配在慶尙北道佛國寺的楓葉美景，隨便一拍都像是在看韓劇一般，讓大家拍照拍不停。

除了美景之外，來到韓國當然要品嚐在地小吃，一行人輕鬆逛起當地有名的皇理團路，和韓國民眾一起吃美食聊聊天，做起國民外交，超無邏輯的遊戲關卡，搭配上吳宗憲俏皮的亂入，令人捧腹大笑。