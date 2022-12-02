《狂80：跨領域靈光出現的時代》由王俊傑（左）與黃建宏共同策展。（北美館提供）

回顧台灣的80年代，在當時的政治社會背景下，視覺藝術、劇場、新電影、音樂、文學等各領域相互交織，由北美館館長王俊傑，學者黃建宏共同策展的《狂80：跨領域靈光出現的時代》由檔案、藝術作品，帶觀眾反思台灣曾在什麼狀態下而有此連動性。

歷時3年的研究、訪調與籌備，此展共計有700餘件作品與檔案共構，也創下共有800張說明牌的創舉，王俊傑強調此展不只是懷舊和回憶，更希望從檔案研究的史觀來策展，向歷史致敬，在看似被政治氛圍籠罩的社會環境下，其實更想揭露的是前人如何面對歷史與克服挑戰的各種嘗試。

展覽由5個子題展開，包含「「前衛與實驗」、「政治與禁忌」、「翻譯術與混種」、「在地、全球化與身份認同」以及「匯流與前進」，從不同軸線重新梳理紛雜且躁動的狂飆年代。如台灣當時前衛行動藝術，林鉅的《純繪畫實驗閉關90天》此次展出其自拍與展覽現場照片；解嚴前後藝術家李再鈐大型金屬雕塑《低限的無限》遭投書影射紅色五角星，館方將原作從紅色改漆為銀色，此次特別借件於原址重現作品。

台灣文化受到各種「翻譯」的影響，此展覽出了張愛玲、三毛的作品，尤其三毛在台北榮總最後的絕筆「人生最大的事業不過是放心而已」也首次公開展示；另外如「白虎社」、港劇、瑪莎．葛蘭姆、劇場導演葛羅托夫斯基、麵包傀儡劇場竹日竹心戈美學形式，亦在展出中可看出對台灣藝術的啟蒙。

王俊傑指出，由檔案研究而發展的此次展覽，不難看出跨領域在當時而言是股氣氛，並因此而緊密產出，但最重要的仍是人和人的連結。攝影家劉表祥也指出：「80年代不覺得在做跨領域，只是覺得這些事都應該去做，各種形式都渴望參與和了解」黃建宏指出，這樣的展是在檔案中試著提問，也透過此展的公開性和策畫過程，希望這些提問更具公共性，進而思考「台灣人在什麼體制狀態下可發揮？」以及「今日的我們需要什麼」。