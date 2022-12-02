在北韓上月進行最近一次且規模最大的洲際彈道飛彈試射後，美國、南韓和日本對北韓主管武器研發的官員實施了制裁，同遭制裁者包括一名台灣人。

路透社報導，美國財政部今天公布，美方此次制裁對象是全日浩、劉進和金秀吉3人，而歐洲聯盟（EU）4月已宣布制裁這3人。

南韓外交部則宣布制裁另7人和8個實體，包括1名台灣人和1名新加坡人。部方表示，這些個人和實體早在2018年1月至2022年10月間，即已全數遭到美國制裁。

日本外務省表示，日方也對3個實體和1名人士實施新制裁，包括涉嫌進行網路攻擊的駭客組織「拉撒路集團」（Lazarus Group）。

中國和俄羅斯近來在聯合國封殺了進一步制裁北韓的提案，使得美國只好專注於和南韓及日本採取三邊制裁行動，並由歐洲夥伴參與。

美國財政部發表聲明說，劉進和全日浩在擔任北韓軍需工業部主任與副主任期間，是研發大規模殺傷性武器的要角。

聲明中說，金秀吉2018至2021年間擔任北韓人民軍總政治局局長期間，負責監督大規模殺傷性武器的決策執行狀況。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111202