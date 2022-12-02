燕麥奶始祖瑞典OATLY，去年在台灣啟動首次「美味復『蔬』計劃」，以明星商品「OATLY咖啡師燕麥奶」入菜，推廣彈性蔬食，號召百家餐廳響應，OATLY今年更進一步，透過與全台星級飯店及旗下餐廳串連方式，合作研發燕麥奶創意料理。

德國最大的營養網站NUTRITION HUB與聯邦營養中心(BZfE)合作，對超過百名國際營養專家進行《2022年營養趨勢報告》調查，發現有71％的人最重視氣候友善和永續發展的營養食材，而49％的人對純素和植物性營養有直接的需求。根據社群口碑資料庫OpView進行長達一年的統計發現，台灣網友們喝燕麥奶的五大理由中，以「質地口感」拿下聲量第一。

「吃素又環保」位居第二，也凸顯燕麥奶常與低碳環保、環境友善、永續愛地球等議題連結。至於「營養價值」、「替代牛奶」等也都是網友們選擇燕麥奶的原因。因燕麥奶含植物性蛋白質與膳食纖維，而其原料燕麥能降低膽固醇，有乳糖不耐者也能安心以燕麥奶代替牛奶。

OATLY今年延伸「燕麥奶入菜」的精神，致力在全台鋪新點，包括台北君悅酒店、高雄洲際酒店、高雄漢來飯店-漢來美食、高雄福華飯店等星級飯店，皆已確認將合作開發燕麥奶入菜的餐點。

台北君悅酒店作為OATLY燕麥奶入菜的首發飯店，第一波就由深受蔬食者喜愛的周末蔬食Buffet－茶苑餐廳推出「綠色星球、蔬食饗宴」。君悅酒店表示，茶苑這次推出的燕麥奶佳餚有搭配燕麥奶味噌豆腐泥，佐以微火燉煮燕麥白醬的「烤松露豆腐芝麻千層酥」，以及將七層紅薯片分別夾入櫛瓜、紅蘿蔔、豆腐泥，搭配特製義式燕麥奶醬與豆腐泥焗醬烘烤的「烤紅薯蔬菜千層」；還有南洋創意風味，同時燉煮紫米與OATLY燕麥奶裹覆高雄旗山香蕉的「烤香蕉葉包裹燕麥奶泡香蕉」等料理。

南台灣的高雄洲際酒店則攜手OATLY在館內SEEDS大地全日餐廳、BL.T33大廳酒吧、烘焙坊DELICATESSE推出「燕麥奶拿鐵」、「松露牛肝菌鳥巢麵」、「燕麥奶葡萄麵包」等美味佳餚。高雄福華大飯店的合作，則是在旗下HOVII Café 推出「大理石燕麥拿鐵」、「燕麥南瓜野菇義大利麵」、「燕麥燉飯佐青醬雞肉」、「燕麥干貝黑松露燉飯」等義式料理。