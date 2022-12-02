台灣指數公司今天公布，台灣50指數成分股新增遠東新（1402）同時刪除友達（2409），此外，最受關注的是，此次台灣高股息指數新納入台塑（1301）等26檔，刪除中鋼（2002）及陽明（2609）等5檔。

台灣高股息指數成分股因此次首度將30檔擴大至50檔，因而此次一口氣納入日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY等26檔。

同時，成分股刪除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明等5檔。

台灣指數公司表示，富時羅素公布下列有關台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果。相關成分股納入及刪除之變動將自12月16日（周五）盤後生效。指數成分股在下次定期審核前之期間被刪除，將以本次候補名單遞補，候補名單自即日起生效。

台灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2022年12月19日、20日、21日、22日和23日。

台灣50指數成分股新增遠東新，刪除友達，成分股候選名單有：光寶科、和碩、台灣高鐵、華新、緯穎等。

台灣中型100指數成分股納入奇鋐、友達、中石化等三檔，成分股刪除遠東新、超豐、裕日車等三檔，成分股候補名單有：中鼎、豐興、台郡、GIS-KY、彩晶、神達、漢唐、聯合再生、威盛、啟碁等。

台灣資訊科技指數成分股納入奇鋐，成分股刪除超豐。

台灣發達指數成分股納入中石化，成分股刪除裕日車。