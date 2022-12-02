新北市三重有名媽媽日前用嬰兒車帶著未滿一歲的孩子，在搭上三重客運的857號公車時，沒想到公車司機疑似不慎未注意媽媽，竟直接關上後車門，狠夾載有嬰兒的嬰兒車；事後媽媽對公車司機提出毀損及公共危險告訴，新北市交通局也針對此事件的疏失介入調查，將依法開罰9000至9萬元不等的罰鍰。

這起事件發生在11月29日下午2時28分，25歲的莊姓女子當時用嬰兒車載著不到1歲半的孩子，在三重區重新路五段的公車站準備要上三重客運的857號公車，沒想到公車司機47歲的李姓男疑似未注意後門莊女正在上車，竟直接將後門關上，導致載有孩子的嬰兒車前輪部分遭到狠夾，嚇的莊女以及公車上的乘客趕緊告知司機後門有人要上車。

事後莊女在網路上爆料，指控後續在警局協調後續處理事宜時，司機半句話或道歉都沒有，來協助司機的公司督導希望能和司機私下和解，但她們要求賠償嬰兒車的二手價及司機道歉，對方卻直接回絕稱沒辦法，直呼當時好險孩子的腳沒有伸出去，否則後果不堪設想。

據了解，該起意外造成嬰兒車左前輪被夾到變形遭毀損，由於莊女認為嬰兒車是進口品價格不斐，因此索賠4000元，但業者僅願意賠1000元，導致雙方和解破局，莊女也向司機李男提出毀損及公共危險告訴，全案訊後依法函送新北地檢署偵辦。

新北市交通局則表示，由於有收到民眾反映，因此介入調查後發現確實有夾到的狀況，雖然夾到一下司機就把門又打開，但這部分確實有疏失，將會依照《公路法》對業者開罰9000到9萬元的罰鍰。