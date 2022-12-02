頭份市長羅雪珠與頭份市農會總幹事羅清香試嘗剛出窯的熱番藷。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所與頭份市農會共同舉辦焢窯大會，即將在12月10日登場，現場將有頭份在地生產的農特產品。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

初冬屆臨，農田作物收成後，往昔農家都會在收成後的乾稻田裡焢窯，頭份市公所為了傳承這項傳統文化，特別安排在初冬時分在頭份市田間舉辦焢窯大會，今年的焢窯大會將在12月10日，在頭份市廣興路旁稻田登場，現場並安排多項活動讓參加親子共同參與，報名情況非常踴躍，頭份市公所期望藉以繼續傳承客庄文化。

頭份市公所舉辦「客家情、土窯夯」歡喜作伙來焢窯活動，除了教授民眾砌窯學問，還有農產品特賣會，活動將於12月10日在頭份市廣興路107號，也就是苗5之2線高速公路涵洞旁的農田舉辦，除了砌窯焢番薯之外，現場還有社區民俗才藝表演、親子DIY捏陶活動、卡拉OK歡唱、在地特色農產品特賣會及客家米食共享等多項精彩活動，頭份市長羅雪珠歡迎民眾共襄盛舉一同體驗兒時鄉土樂趣。

羅雪珠表示，焢窯為早期客家農村特色活動之一，希望透過體驗昔日農村活動，一同了解在地客家傳統鄉土文化。近3年來因為疫情影響，導致活動減少，去年也因為疫情停止舉辦，民眾期待的聲音相當地熱烈。因此，今年在國內疫情減緩之下，委託廣興社區發展協會舉辦焢窯活動，歡迎民眾攜家帶眷共同到場體驗自然純樸的田園風光。

2日上午，為了讓參與民眾能熟悉舉辦場地位置，特別舉行記者會公告活動確定場地，位在廣興社區的寧靜田野，全部500組參與名額，在報名期間迅速秒殺，許多長輩為了讓兒孫們能一享往昔的田野樂趣，一早就到市公所排隊報名，網路報名更是秒殺，羅雪珠期望透過焢窯活動，讓參與民眾體驗傳承客庄文化。