《星際異攻隊3》首支前導預告發佈。（迪士尼提供）

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》特別版預告。（迪士尼提供）

《星際異攻隊3》首支預告。（迪士尼提供）

現正在巴西聖保羅舉辦的2022巴西動漫展（Comic Con Experience 2022），漫威影業總裁凱文費吉領軍《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》及《星際異攻隊3》群星出席活動，包含保羅路德、伊凡潔琳莉莉、強納森梅傑斯、導演派頓瑞德等出席盛會，而《星際異攻隊3》則由柔伊莎達娜驚喜代表登場，更讓影迷好奇她所飾演的葛摩菈將如何回歸。

繼《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告揭開量子領域的驚人真面目後，本日在活動上公開的特別預告，精采回顧了蟻人與黃蜂女經典歷史畫面，包含了《蟻人》、《美國隊長3：英雄內戰》、《蟻人與黃蜂女》、《復仇者聯盟：終局之戰》等過去曾參與過的重大事件，並將故事串聯到最新的一集，滿滿的經典懷舊畫面，讓漫威影迷深深感動！

令漫威影迷情有獨鍾的「星際異攻隊」則繼甫於Disney＋上線的《星際異攻隊 聖誕特別篇》回歸暖場後，出奇不意發布《星際異攻隊3》首支預告及前導海報，再度引爆鐵粉們的心花怒放，預告片除了更勝以往的刺激精彩動作場面，以及毫不打折的另類爆笑喜感，但同時在片中看見新作將揭開火箭浣熊的身世之謎，後段預告更是滿滿的洋蔥，也繼續席捲擄獲觀眾迫不及待的心。

《星際異攻隊3》由前兩集票房大導詹姆斯岡恩眾望所歸回歸執導，「星爵」克里斯普萊特、「毀滅者德克斯」戴夫巴帝斯塔、「螳螂女」龐克萊門捷夫、「涅布拉」凱倫吉蘭，以及為「火箭浣熊」與「樹人格魯特」獻聲的布萊德利庫柏與馮迪索原班人馬全數歸隊，卡司盛況空前精彩可期。

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》與《星際異攻隊3》將接連於2023年2月開春檔與5月暑期搶先檔，接力於大銀幕登場。