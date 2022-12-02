六都會區分別公布111年11月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為18565棟。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，11月六都建物買賣移轉棟數月增8.6％，除了台南市微減0.7％外，其餘五大都會區均較10月量增，其中，台北市月增3.8％，新北市月增10.0％，桃園市月增21.5％最多，台中市成長5.3％，高雄市月增5.7％。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有1個月左右的時間差，因此11月建物買賣移轉棟數主要是反映10月至11月初的市況，全球貨幣緊縮、升息讓經濟復甦力道放緩，房市買氣已有降溫趨勢，民眾轉趨觀望保守，不過，部分都會區在交屋潮挹注下，讓建物買賣移轉棟數看跌不跌，像是台北文山、桃園中壢、八德以及台中北屯、烏日、高雄鳳山、三民、前鎮等區域，讓該都會區交易量表現較10月量增。

另與去年同期相比，六都11月交易量年減28.5％；其中台北市年減26.3％，新北市年減40.4％，桃園市年減15.9％，台中市年減10.0％，台南市年減27.7％，高雄市年減42.6％，六大都會區較去年同期皆大幅量縮，除了桃園市、台中市表現相對穩定外，其餘四大都會區量縮幅度均超過二成，新北市、高雄市更是減少逾四成最多。陳金萍指出，去年9月在國內疫情趨緩助攻下，房市遞延性買盤大舉入市，交易量逐月提升，也墊高去年基期，而今年全球政經局勢已不可相比擬，交易量表現明顯低於去年。