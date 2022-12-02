弘光科大2日舉行55周年校慶，同時為學生宿舍「QUBE弘學舍」進行揭牌，現場無人機升空噴灑彩色煙霧秀出「弘光55、生日快樂！」斥資6億5400餘萬元打造、如同「海景度假飯店級宿舍」揭牌，優質設備讓來賓讚譽有加。
「印象深刻，非常感動！」台中市副市長黃國榮出席指出，弘光於1967年創立，從200多名學生的弘光護專，到至今約近1萬3000多名學生的綜合型科技大學，是心血的灌溉，並且人才輩出，承辦多個親子館及托嬰中心，嘉惠市民。
校長黃月桂表示，因應學生住宿需求分二階段新建學生宿舍，第一階段斥資6億元，於去年完成204間657床宿舍大樓；第二階段啟動「智慧生活計畫」，獲教育部2600餘萬元補助，學校自籌2800餘萬元，透過參與式設計，營造學生宿舍成為新世代學習空間。
「QUBE弘學舍」公共空間運用生活地景、學習翻轉及共享學舍理念，把山跟海連接在一起，將學舍1樓變成學校大客廳，同時也是台灣大道上新建築指標。來賓參觀後讚不絕口說「這些設計堪稱度假飯店等級，弘光學生太幸福了吧！」
董事長王乃弘指出，創辦人醫學博士王毓麟的宏觀視野，加上幾任校長用心經營下，弘光成為有22系科的頂尖綜合型科技大學，面對少子化挑戰，仍穩健成長，近5年來共爭取到教育部「高等教育深耕計畫」5億8280 萬元補助，補助金額排名是中部私校科大第一。
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