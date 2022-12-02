搶除夕圍爐與春節期間家宴商機，意舍酒店推出「海宴滿福佛跳牆」，強調外帶送禮或在宅食皆宜，首次由意舍中式私廚精心研製，匯聚海鮮原始的鮮甜風味演繹，有別於傳統台式濃稠的湯底，為一盅充滿海味的佛跳牆，售價4,380元含甕，不含甕3,980元。三家台北松山意舍酒店、台北西門町意舍酒店或台北中山意舍酒店都可訂購，12月30日前預付訂金可享九折早鳥優惠價。

「海宴滿福佛跳牆」湯頭是由龍蝦老母雞慢火煨煮12小時，融合生食級日本大干貝、活凍鮑魚，需泡水軟化並監控溫度，維持Q彈口感恰到好處，加上富含膠原蛋白的花膠，處理程序繁瑣耗時，浸潤在水中搭配獨門料理工法再放置冷卻，須每天重複此製程至一周。埔里杏鮑菇事先烘烤至微出水狀態，呈如海綿更能萃取高湯精華，還有Q彈黑玉篸、冬筍、開陽、栗子、白果仁、大棗、花菇、鳥蛋以及口感最佳的大甲芋頭中段等嚴選新鮮原料，主廚依照每一樣食材的特性逐一精心處理烹製，共譜金兔年圍爐大菜食趣。「海宴滿福佛跳牆」即日起至2023年2月10日前預訂，自2022年12月12日起開放提貨，須於提貨前兩天預訂。