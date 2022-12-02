富時（FTSE）2日公告，元大高股息ETF（0056）所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」，成分股將由30檔增加至50檔，本次調整保留24檔成分股，刪除台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明5檔，新增台塑、南亞等26檔，涵蓋產業數目由9個增加到15個，將於16日盤後生效。

臺灣高股息指數是由臺灣證券交易所與富時合編，旨在表彰台股上市市值前150大個股中，預測未來一年現金股息殖利率最高的前30名投資成果，於2007年臺灣高股息指數發布時，30檔成分股占台股上市市值前150大個股比重為26％，至2022年8月底，此比重降至13.7％，根據指數回測，若將成分股增加至50檔，可將比重再度提升至25.6％，保持高股息投資代表性。

此次成分股調整共刪除台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明5檔，並新加入台塑、南亞、遠東新、台玻、大成鋼、鴻海、旺宏、瑞昱、台光電、可成、興富發、裕民、慧洋-KY、京城銀、元大金、永豐金、中信金、潤泰全、奇鋐、景碩、貿聯-KY、日月光投控、臻鼎-KY、力成、同欣電、南電26檔。

元大投信表示，投資人可視本次調整為與時俱進的優化，0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色，且同時能降低單一個股的影響性。在成份股調整後，臺灣高股息指數最大成分股權重將從6.3％降至4.6％，保留24檔成分股平均各檔權重由3.5％下降至2.2％，新增的26檔成分股平均各檔權重則為1.8％。

此外，0056成分股調整後涵蓋產業數將從9個增加至15個，目前占比最高的「電腦及週邊設備」，權重自36.8％降至14.4％，並新增「金融保險」、「其他電子」、「紡織纖維」、「玻璃陶瓷」、「塑膠工業」、「貿易百貨」產業，擴大收益來源並分散單一產業風險。

元大投信指出，本次臺灣高股息指數除增加成分股檔數外，其餘篩選規則均無調整，ETF為被動追蹤標的指數，在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。

元大投信並提醒，投資人選擇高股息ETF時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。