中央銀行標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率1.245％，意外較上月的歷史高點1.274％，下滑2.9個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行主管強調，主要是聯準會（Fed）放鴿，利率風險趨緩，刺激資金積極進場搶標的結果。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，吸引2,919.4億元資金進場搶標，投標金額倍數2.09倍，得標比率47.96％，得標加權平均利率從歷史高點回落。銀行資金調度主管表示，央行連三季升息，貨幣政策緊縮不變，但聯準會（Fed）主席鮑爾最新釋出鴿派，儘管升息方向不變，但利率風險可望下降，激勵這次投標資金相對積極。

觀察央行3月首次升息前，364天期定存單得標利率僅0.397％，3月及6月升息後，7月得標利率狂飆至1.17％，差距高達0.773百分點，遠高於央行二次升息合計的0.375個百分點逾2倍之多。9月央行再升半碼，但10月得標利率並未等幅反應0.125個百分點，11月馬上補回來至1.247％，12月雖意外回落，也可能是先前過度反應。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。