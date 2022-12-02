民進黨在九合一選舉中慘敗，黨內瀰漫檢討聲浪。針對總統蔡英文歸咎敗選原因：人民不想看到民進黨獨大，前民進黨立委林濁水對此卻表示，難道是後悔「既然讓民進黨當選了68席立委，卻沒有讓蔡總統落選」？

林濁水今(2日)在臉書貼文表示，對於敗選原因，蔡總統說，人民不想看到民進黨獨大。林濁水不禁表示，是後悔2020既然讓蔡英文當選，卻沒有把民進黨立委壓到50席以下嗎？如果不是，是後悔既然讓民進黨當選了68席立委，卻沒有讓蔡總統落選？至於縣市長原只有7席，豈非已經超小了，哪有太大，以致於還要再打掉2席的問題。讓他不禁說，總統說的話，愈來愈讓人難以了解。

網友回應表示，「當總統看不懂事實真相，了然」、「2015年、2020年，史無前例，人民已經兩次，總統立委都給民進黨一黨獨大，最大黨，蔡總統糊塗講、健忘………?一頭霧水」、「成也蔡EE , 敗也蔡EE」、「她身邊沒有人跟他說嗎？」、「那就解散國會呀，重選國會反映真民意」。

也有網友認為，「蔡英文這句話，很不謙卑，敗選是有原因的。蔡把這3年的防疫功勞、美中貿易戰的獲利，全攏為蔡領導的功勞」「沒收初選的建議超爛的！直接用徵召的方式是特殊案例！民進黨需要初選⋯⋯」。