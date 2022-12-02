苗栗縣君毅中學高職部商業類科戰隊參加全國技藝競賽獲獎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學高職部商業類科戰隊參加全國技藝競賽獲獎，優秀學生2日返校接受全校師生歡迎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學高職部商業類科戰隊參加全國技藝競賽獲獎，優秀學生2日返校接受全校師生歡迎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學高職部商業類科戰隊參加全國技藝競賽獲獎，優秀學生2日返校接受全校師生歡迎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學高職部商業類科戰隊參加全國技藝競賽獲獎，優秀學生2日返校接受全校師生歡迎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

全國高級中等學校111學年度商業類學生技藝競賽，於11月29日起至12月1日在新北市三重商工及穀保家商盛大登場，計175所學校、745位頂尖選手參賽，爭取11個職種105座金手、221項優勝，競爭激烈，賽況空前。苗栗縣君毅中學高職部商科戰隊不負眾望，一舉奪得雙金手獎一優勝佳績，獲勝同學2日回校接受全校師生歡迎，讓師生們與有榮焉。

君毅中學高職部商科戰隊奪得雙金手獎一優勝佳績，其中資料科邱嵐妡勇奪商業簡報職類金手獎、餐飲科晁靖凱勇奪烘焙職類金手獎、多媒體技術科王苡甄榮獲電腦繪圖職類優勝，君毅戰隊總成績名列竹苗區第一名，創校史紀錄。

商業簡報金手獎選手邱嵐妡，自新竹育賢國中畢業後錄取苗栗高中，因志趣不合轉入君毅資料處理科，在校期間品學兼優，為了拚到夢想到手全力配合師長不厭其煩精熟練習，最後如願勇奪金手獎，創資料科歷年最佳成績紀錄。

烘焙金手獎選手晁靖凱國3參加竹南國中和君毅合作技藝班，參加苗栗縣技藝競賽榮獲佳作，畢業後直接選讀君毅餐飲科，擔任選手練習過程中遭遇許多挫折幾度想要放棄，在指導老師不斷鼓勵及班上同學的支持與協助下，展現最佳執行功能，調整心態、勤作筆記、不斷練習與修正，最終獲得甜美的果實。

電腦繪圖優勝選手王苡甄自新竹竹光國中畢業，從小喜歡電腦繪圖以君毅多媒體技術科為首選，賽前確診，但仍抱病在家自主訓練，比賽中又遇設備出現問題，安頓身心後臨危不亂順利將作品完成。

君毅中學副校長江政昌表示，君毅幸福工程聚焦健腦、健心、健康，選手具備良好體能、懂得方法、不辭辛勞全力配合練習、比賽時安頓身心全力以赴是致勝關鍵，君毅中學是竹苗地區技職教育典範學校，近7年學生人數躍居苗栗縣第1名，3位選手中其中2位來自新竹國中，證明君毅辦學已深獲竹苗地區家長肯定，感謝師長用心指導成就孩子，期勉學生再接再厲學以致用讓天賦自由。