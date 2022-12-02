知名作詞人、唱片製作人林秋離曾任台灣海蝶音樂董事長，海蝶音樂發掘了新加坡歌手阿杜與林俊傑，林俊傑多次提及林秋離都尊敬地稱呼對方「恩師」，林秋離相當有才華，填詞代表作有張惠妹的《聽海》、阿杜的《天黑》、林俊傑的《曹操》、《江南》、《不為誰而作的歌》等，近日林秋離的妻子熊美玲透露他在加護病房奮戰，讓許多親朋好友湧入打氣。

今（2日）林秋離妻子熊美玲在臉書透露：「秋離老師還在加護病房奮戰，請求朋友們一起，為老師禱告」，近年林秋離身體狀況不太好，從妻子熊美玲的貼文可發現他很常到醫院看診，已有8、9年時間發現肝臟有狀況，有肝硬化、肝癌的症狀，近日開刀進行肝臟移植，大兒子捐肝給父親，其餘家人都在病房外，兩人的小兒子也在手術前發文「希望一切順利，需要大家一起幫我爸爸跟哥哥集氣」。

歌手熊美玲透露作詞人老公林秋離在加護病房中。（圖／截圖自facebook）

熊美玲曾是歌手，她曾出過創作專輯《心甘情願》，嫁給林秋離後她專心在家相夫教子，近年林秋離出入醫院，熊美玲也陪在身邊照顧，夫妻倆感情深厚。音樂人許常德看到後也轉發：「林秋離老師是寫過無數經典歌詞的詞神，聽海、江南、哭砂⋯⋯腦容量都裝不下的經典，他是我入行第一年第一位跟我邀詞的製作人，還記得那一天到錄音室跟他拿卡帶的demo，他親切到讓我感到不可思議，沒有給我任何框架，只是一直謝謝我能填詞，這一幕在我心裡成了標竿，讓我知道往後跟新人接觸時該有的態度，老師現在在為生命奮鬥，我們一起給他集氣」。