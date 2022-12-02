前立法委員蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將於明年1月8日進行補選，而今日登記參選時間結束，民進黨派出壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參戰；國民黨則派出台北市議員王鴻薇，另還有一名無黨籍蕭赫麟參戰，3人將在20日抽籤，並於選前一周參加公辦政見發表會，角逐立委席次。

台北市選委會表示，中選會將於16日審定候選人資格，而選委會也將參考參選人意願，並擇期召開委員會決定政見發表是否採辯論方式進行；20日進行號次抽籤，公辦政見發表會約選前一周擇日舉辦。