恆春出火風景區因有獨特的出火地質景觀，深受遊客喜愛，但也衍生不少亂放煙火、燒烤等亂象，為此，屏縣府重新規畫打造「出火公園」，預計明年8月完工，並預計12月間啟動招生，盼結合地質特色與文史魅力的環境體驗品牌，創造永續觀光效益。

屏縣府指出，上月29日已舉辦「屏東縣出火地區營運移轉（OT）案」招商說明會，吸引多家業者出席了解該案投資環境及招商條件，預計12月間將招商內容公告上網，期盼各界先進把握投資時機，形塑屏東縣新興觀光文化旅遊廊帶。

縣府表示，「屏東縣出火地區營運移轉（OT）案」位於恆春鎮縣道200號旁，招商面積約28393㎡，非屬國家公園範圍，為非都市土地之一般農業區、山坡地保育區，目前團隊正在辦理「出火公園暨生活體驗觀光計畫」工程，預計明年8月完工，屆時場內會有遊客休憩站、戶外舞台、出火景觀區及停車場與景觀廁所等設施，許可期間15年，可優先訂約5年。

交旅處表示，該案基地具珍貴獨特的出火地質景觀，目前已納入落山風風景特定區，周邊鄰近國立海洋生物博物館、貓鼻頭公園及南灣遊憩區等多處觀光遊憩據點，饒富觀光休閒資源，且基地南側臨縣道200號，可連接台26線，距恆春市區僅需3分鐘車程，至車城鄉、墾丁也僅需15分鐘車程，交通區位便利，具吸引觀光遊憩人潮優勢。