桃園市長鄭文燦日前被檢舉論文抄襲，歷經近兩個月的審查，鄭文燦今天(12／2)傍晚證實，已經收到台大通知，其論文被認定抄襲，所以碩士學位被撤銷；綠營人士表示，若屬實將是對民進黨一大打擊。

政治人物論文門連環爆，綠營人士表示，鄭文燦論文抄襲若屬實，將對民進黨是個很大的打擊，也希望黨中央全面檢討黨公職的論文，並面對這些問題，出面道歉止血，不然論文爭議可能會繼續延燒，影響到民進黨2024的選情，甚至成為拖垮民進黨的破口。