桃園璞園領航猿PLG第三季，例行賽主場20場賽事，皆於桃園巨蛋舉行。桃園市體育局表示，憑桃園市民卡可兌換指定場次門票1張，還可以9折加購1張帶領好友進場支持，號召桃園市民準備登機，與我們一同起飛

體育局表示，璞園領航猿主場首戰將於12月10日開打，12月份例行賽門票已於ibon全面開賣，今年度領航猿主場座位區再升級，「馬赫席」位於球員席正後方，全場最接近飛行員的位置，掌握球員對話的第一現場。「飛人席A1區」加開主隊側邊位置，體驗籃框下震撼之餘，還能一手掌握飛行員的最新動態。「Pilots Crew互動應援區」橙客席L、M區及航廈席E區，整場球賽都有Pilots Crew一起應援。

此外憑桃園市民卡可兌換指定場次門票1張，還可以9折加購1張帶領好友進場支持號召桃園市民準備登機，與我們一同起飛。《桃園市民航線》指定場次：12／10、12／11、2／25、2／26、4／8、4／9。指定場次當日，憑桃園市市民卡至指定窗口，可兌換2F塔台席門票一張，每張市民卡每場次僅限兌換一次，每張市民卡指定場次可9折加購2F塔台席門票一張。

此外桃園璞園領航猿2022-2023 PLG賽季20場主場賽事，憑桃園市市民卡，於比賽當日現場購票，可享不限區域9折購票優惠每卡每場限購4張，僅能於比賽當日購買該場門票，不得跨場次購買，另外《桃園市民航線》為不同活動，可同時使用，但無法保證座位區為連號。另桃園璞園領航猿保留更改、解釋及終止活動辦法之權利。