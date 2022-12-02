紅豆食府千金蔡依珊與連勝文結婚後，女神級外貌經常引起討論，出身不一般的她氣質形象深植人心，昔日更被小S大讚素顏美到爆；現年43歲的蔡依珊最近分享受邀演講的影片，零修圖全身照纖細體態，和淡妝模樣都令網友看傻眼，讚嘆她人美又有頭腦，羨慕連勝文了。

蔡依珊今（2日）上傳一段到美商公司演講的影片，在休息室準備時，拿著手機拍下窗外的美景，也被身邊夥伴捕捉她專注的模樣，一頭及肩中長髮，臉上只有淡淡的妝容，身穿幹練的西裝外套內搭高領上衣，再搭配牛仔喇叭褲，簡約但不失專業感，一雙細長美腿更是吸睛。

43歲蔡依珊零修圖狀態引起網友熱烈討論。（圖／摘自蔡依珊IG）

大票網友看到蔡依珊近況再度被美暈，紛紛留言讚嘆，「美貌智慧兼具的講師啊」、「好專業的感覺，也想聽女神演講」、「人美又有頭腦的最佳代表啊」；其實蔡依珊是美國布朗大學生化碩士，據悉，當年她因結婚才放棄博士候選人資格。

蔡依珊與小S私下感情不錯，過去小S曾在臉書分享蔡依珊是她一起跳有氧尊巴舞的夥伴，還罕見開金口大讚「沒化妝美到爆」，超高顏值也讓網友紛紛說蔡依珊真的是最美素顏。