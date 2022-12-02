台北一名外籍女子小芳（化名）去年被一名男子追求，某次男子向她借車，她連同家裡鑰匙拿給對方後，男子竟私下拷貝家中鑰匙，在去年5月30日深夜偷闖入小芳家中，掐住對方脖子賞耳光，還用膠帶綑綁雙手欲性侵，最後因無法勃起而作罷；法官依侵入住宅強制性交未遂罪，處4年6月徒刑。

判決書指出，男子曾對小芳有愛意，他在去年5月30日穿著安全帽、口罩、手套，拿出事先拷貝好的小芳住處鑰匙侵入住家後，趁對方熟睡時掐住脖子，威脅說「不要叫，不然我殺你」，接著搧打臉頰、用膠帶綑綁雙手準備性侵，後來因無法勃起而作罷，造成小芳口腔破皮、手臂遭抓傷等。

男子則辯稱先前小芳請他幫忙辦居留證，他同意讓對方戶籍寄在他家，條件是性交一次，稱家裡鑰匙是小芳主動給他的，當下進屋想履行性交約定，對方拒絕後就作罷，強調並無性侵對方；小芳則說從未給男子鑰匙，是某次男子向她借車，她連同家裡鑰匙一併交給對方。

法官認為，即便小芳同意以性交一次作為條件，也不須把鑰匙交給男子，認為小芳稱借車後遭拷貝鑰匙的說詞可信，此外醫院驗傷證明與小芳內褲上有男子DNA等證據，且另名證人說當下接到小芳電話幫忙報警時，到住家發現小芳神情驚恐，符合遭性侵情緒反應；法官依侵入住宅強制性交未遂罪，處4年6月徒刑。