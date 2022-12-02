頭份在地國際級新銳製茶師張家齊，連2年獲得國際大獎。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市在地的新銳製茶師張家齊，連續2年參加英國星級美食大賽單一莊園茶類項目比賽，獲得最高三星級獎項，今年再獲三星最高榮譽，頭份市長羅雪珠2日接見表揚張家齊，為他的傑出成就喝采，讓頭份在地鄉親與有榮焉。

出身頭份市製茶世家的年輕製茶師張家齊，自2019年起參與英國星級美食大賽（Great Taste Awards），每年都獲獎，今年更是連莊三星級大獎。張家齊所參加世界4大美食評鑑中最具權威也最具歷史的英國「Great Taste Awards」，這項賽事每年都有上萬件單品參賽，角逐一、二、三星級獎項。而張家齊參與單一莊園茶類項目，遭遇的對手包括英國具有200、300年歷史的知名茶葉公司，張家齊仍能脫穎而出，在僅有的4名三星獎得獎者中占有一席之地，其它得獎者包括法國1人、日本1人、台灣2人。

這也同時是賽事舉辦28年以來，台灣首度有參賽者以東方美人茶參賽，並繼2021年一次囊括兩座最高等級大獎者後，隔年再度獲獎。2年內奪下3座最高三星級大獎的傑出表現，成功讓世界看見了台灣。

繼2022英國世界大賽，張家齊於10月23日再以東方美人茶作品「花神 Flora」、「月神 Luna」勇奪日本The World Green Tea Contest 2022雙料最高金賞大獎，再次代表台灣締造紀錄；連連獲獎的優異表現不僅為國爭光，也讓頭份在地鄉親與有榮焉。