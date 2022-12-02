立法院今日三讀通過《促進民間參與公共建設法》部分條文修正草案，並等總統公布後實施，財政部促參司也正研擬相關子法規，最快明年首季後就可完成。

財政部修正子法規主要有3項法規，包含《促進民間參與公共建設法施行細則》將這次母法修正將影視音設施、綠能設施、資源循環再利用設施及數位建設納入促參公共建設之外，並且進行盤點，細則修正較為繁雜，且要報行政院核定，所以要等到明年中才可能修正完成。

另外新增兩項子辦法，分別是《政府有償取得公共服務評估辦法》以及《解會組織作業辦法與收費規定》。

《政府有償取得公共服務評估辦法》是建立政府有償取得公共服務（有償PPP）機制，依據母法所規定的必要性、優先性和迫切性，建立7大指標，相關指標要過客觀的評分門檻後，還要評定由民間參與比政府辦理還更具效應的定量評定等。《調解會組織作業辦法與收費規定》則是建立調解制度，訂定調解組織規範、運作以及收費等內容。

財政部官員表示，兩項辦法會盡快進行，若總統公告之後盡快預告、蒐集外界意見，最快明年3月就可以完成修法與對外公告實施。

財政部表示，《促參法》自2000年施行迄今22年，已有高達1538件促參案件簽約，成功引進民間資金超過9239億元投入公共建設，分別在食、醫、住、行、育、樂等各領域提供了優質公共服務。

為持續優化民間投資參與公共建設，財政部啟動「促參20年，促參2.0」修法作業，期待在促參法修正公布後，開啟我國促參領域的新紀元，對於台灣的促參推動，是一個重要的里程碑。