為了支持台灣本土工藝，新光三越百貨與新光三越文教基金會聯手舉辦「2022工藝之夢特展」，即起於信義新天地A9館登場，總共展出28件歷年來得獎或廣受好評的工藝佳作，並安排好玩藝設計講堂和「假日好食玩」課程，邀請工藝大師開班授課傳授工藝，既好玩又能兼具知性與感性，特展將在台北信義新天地、台南新天地、台中中港店全台巡展，至明年1月11日止。

人氣創作者「貓王不討喜」的最新創作《眼淚是珍珠》，以趣味手法面對人生低潮，充滿正能量。（新光三越提供）

這場由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心、新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦「2022工藝之夢」，是新光三越年度盛事，總經理吳昕陽親自出席主持開幕典禮，展現力挺台灣本土工藝、孕育工藝人才的決心，尤其選在防疫規定鬆綁、口罩戶外解封的次日登場，別具意義。

觀眾駐足在臺灣工藝競賽新光三越獎得主林志航的作品前品味欣賞，該作品以回收木材製作。（新光三越提供）

臺灣工藝產業發展隨著政經社會變遷，每個時代有不同對應且眾多支持產業發展的方式，而「臺灣工藝競賽」即是其中一種方式。「工藝之夢特展」展場集結工藝大師28件具代表的作品，是「臺灣工藝競賽」28年來得獎作品及工藝創作的小縮影，例如去年榮獲臺灣工藝競賽新光三越獎得主林志航以回收廢木材創作的《綠色計畫─環保藝術行動》，孫玉佳以詼諧手法詮釋的《老媽日常》作品，回歸創作之初的感動，往往更能打動人心。

「2022工藝之夢特展」觀眾聆聽工藝作品的創作靈感。（新光三越提供）

人氣創作者「貓王不討喜」的最新創作《儀式感再見》、《眼淚是珍珠》，則將人生的低潮化為力量，充滿了正能量。陶瓷藝術家宋立的《生活中的小調》，將五彩繽紛的陶藝作品詮釋生活趣味的點滴。漆器工藝光山行的《時間的結晶》，則打造可供日常使用的漆器，讓傳統漆器也能與現代生活結合，都是展場讓人流連再三的佳作。

「2022工藝之夢特展」的工藝作品也能走入日常生活，並非高不可攀。（新光三越提供）

工藝作品並非高不可攀，生活選物店「新藝商號」嚴選的工藝品，是每年透過公開徵件方式選出當年度具市場潛力的作品，以合理的價格與大眾分享創作理念和趣味巧思，將美學帶入日常、走進生活當中。