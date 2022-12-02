周予天和張豐豪拍戲拍出好感情，私下喜歡互虧。（粘耿豪）

周予天以歌手身分出道，現轉戰戲劇圈。（粘耿豪攝）

張豐豪曾入圍金鐘獎，為自己設定表演目標。（粘耿豪攝）

周予天和張豐豪在耽美愛情BL劇《我的牙想你》演CP，2人都是首次詮釋男男戀也是第一次獻螢幕初吻。周予天認為2人的CP感很自然，在試鏡時被張豐豪「壁咚」就已心跳加速。

而張豐豪為了讓自己真的愛上周予天，會鑽研他的喜好，還拿「小本本」細細紀錄，私下也會延續「愛火」說盡土味情話，「例如玩遊戲問喜歡他哪一點，我就會寫請你愛我多一點。」但周予天反應卻是一把火，直喊：「我的槍呢！」

周予天戲裡被動接受張豐豪的愛慕，但他表示生活中有喜歡的女生會主動出擊，增加相處機會，自豪不打會失敗的仗。戲外他和《全明星運動會》紅隊隊員席惟倫分手後，目前傳有新歡，但兩人還是朋友都會出席紅隊聚會。

周予天說紅隊的感情真的很好，他接拍BL劇時有在群組說「我要去喜歡男生囉」隊員都回以垃圾話；或是和張豐豪磨鼻子的照片，也會被拿來當梗圖。

出道至今，周予天名字時常和歌手弟弟周興哲綁在一起，弟弟才剛奪下金馬獎「最佳原創歌曲」，會擔心被比較？周予天表示從出道至今都被問同樣的問題，但他的答案始終如一，「完全不會，我們的感情很好，他雖然是我的弟弟，但更像我的好朋友，我替他高興永遠祝福。」

他說以前2人很常交流音樂，弟弟寫Demo他負責填詞，即便弟弟已有專業製作團隊，專輯做好了還是會先給他聽，周予天開玩笑說：「但他後來太紅了，我沒辦法給他意見。」

戲裡張豐豪對周予天主動進攻，爭取所愛，但生活中他卻因為求學時慘遭霸凌，習慣與人保持距離。他吐露當時很胖，常被肢體語言霸凌，一次向喜歡的女同學勇敢告白，女同學也答應交往，但隔天卻塞了張紙條給他，寫著「我不想要跟被欺負的人當朋友」，讓他備受打擊，也因此習慣和人保持距離，「現在都會想比較多，怕對方受傷我也受傷。」

才23歲的張豐豪演技曾受金鐘獎肯定，他2018年演出老闆何潤東執導的《翻牆的記憶》入圍新進演員獎項，但之後的2、3年卻沒戲拍，看著同期出道的吳念軒、張庭瑚戲約不斷，他坦言當時心裡很急，「我也知道，但為什麼只有我沒戲演，就會很慌。」老闆要他慢下來，等戲的期間，何潤東會拿自己要演的劇本和他討論交流，關心他有沒有交女朋友、鼓勵他回學校念書。

張豐豪之後也順利考取台藝大完成學業，再度接拍戲劇，他為自己設定2個目標，「希望在25歲前可以獲得演技上的獎項，或者年收入百萬，不然我就要思考一下未來出路。」他透露何潤東聽完後對他說：「你一定做得到。」

【周予天】

服裝提供：SANDRO PARIS

化妝：瑄瑄

髮型：Neo

【張豐豪】

服裝提供：NIHOW、Ramon

化妝：Doris

髮型：under hair / Ben

【場地提供】

JR東日本大飯店 台北