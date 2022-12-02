台灣三星已經連續三年舉辦「Solve for Tomorrow」競賽，而今年就以永續社會及永續環境為主題，舉行了第三屆「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽，邀請全台年輕學子以STEM領域的知識與創意思維，去提出社會問題的科技解決方式，歷經6個月的賽程、匯集了台灣各地高中、高職與五專生的特色提案，再由多位專業評審共同遴選出8組優秀隊伍，在今（2日）進行決賽並揭曉得獎結果。

台灣三星第三屆「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽其中一個佳作獎，就由「南極熊與北極鵝」的智慧扣具，以科技預防、監測公安意外而獲獎。（吳松翰攝）

台灣三星第三屆「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽首獎，由來自桃園復興鄉羅浮高中的「Pyasan Lahao科觀青年團」，以科技與旅遊結合推動部落發展而獲勝。（吳松翰攝）

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示：「三星Solve for Tomorrow競賽全球已推行12年，目的是為了讓年輕人透過創意及科技力，解決真實生活中的難題。而在永續思潮的帶動下，永續發展已成為全球共同的目標，而進入決賽的提案，不但展現作品完整性，同時也具備落地執行的可行性，所以三星也很榮幸能盡企業一己之力，為台灣學子帶來正面能量，同時培養其面對未來世界的創新思維。」

台灣三星第三屆「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽優選獎，由「北大『究』茶隊」的「三峽茶究柑心」，以深具未來落地、並為茶農的永續發展潛力而獲勝。（吳松翰攝）

台灣三星第三屆「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽特優獎，由高雄女中「沙悟淨」的「Not a Fairytale but a FERRY Tale」，以科技化的方式去保護水源而獲獎。（吳松翰攝）

而今年獲得首獎的就是來自桃園復興鄉羅浮高中的「Pyasan Lahao科觀青年團」所打造的「Siliq帶路趣—智慧導覽飛行器」所獲得，泰雅族的他們為了改善羅浮部落觀光模式現況問題，因此研發出多功能智慧導覽飛行器，能夠結合手機APP，不僅能提供遊客遊戲化的旅遊體驗，也支援路線簡介，同時透過APP也有問答環節，讓遊客能對部落有更深的了解，亦可掌握旅客動向與旅程時間，讓深度旅遊更全面。

至於優選獎則由「北大『究』茶隊」的「三峽茶究柑心」所獲得，團隊了解到茶農產業夕陽化的現象，為了實現永續社會的目標，因此以AI智慧設計、Wi-Fi無線連網、滑軌設計裝置等工具，從遠端讀取資料，將茶葉影像及水量等特徵分析進行演算，讓茶農不必再在廣大的茶山上每日四處奔走，當機器辨識到能採茶的「一心二葉」時，就能夠提供農民最佳採摘時機點、減少人力耗費，創造三峽新的茶金歲月以外，也希望為台灣的茶農盡一分心力。

最後還有高雄女中「沙悟淨」以「Not a Fairytale but a FERRY Tale」獲得特優獎，其利用智慧型行動裝置遙控船進行水質觀測工作，結合IoT概念改良訊號、船體、控制問題，透過簡易圖示啟發社會對水源保護的意識，能有效改善人為水質檢測方面的限制與缺點，落實永續環境的水質保護之餘，評審也認為團隊的提案目標明確且務實，同時整合多種科技應用，十分具有落地價值。