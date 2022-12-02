台中郭姓男子喜歡深夜唱卡拉OK、放音樂，害慘住戶徹夜失眠，當地警方1年獲接43次檢舉通報，該棟社區大樓管委會依公寓大廈管理條例對郭提強制遷離，郭則提侵害居住權；法院審理，郭經勸導不改善還挑戰公權力，判郭遷離該社區，可上訴。

管委會主張，郭姓住戶2021年5月搬入後，經常性傳出各類噪音，不僅於半夜及凌晨時分大聲播放音樂，造成同棟及鄰棟住戶不勝其擾，且社區住戶多次請社區管理員報警，但未見郭有誠意改善，同年11月發函制止仍不改善。

法院指出，太平警分局今年8月8日函及檢附資料，自去年5月1日起至同年5月30日止，受理民眾通報社區噪音報案紀錄共43份。今年2月管委會開社區區權會，有89人出席，共86票決議通過請郭搬離，由管委會依公寓大廈管理條例第22條，向法院提告請求郭強制遷離。

郭男辯稱，他承租大樓1樓販售茶葉，偶爾才和朋友聚會，有盡量將聲音降到最低，也有加裝隔音海綿，認為管委會未善盡舉證，要他搬離就是剝奪其居住權利，反告侵害居住權。

法院審理，晚上10點後、凌晨大多人已休息，郭發出噪音影響大樓住戶，收到管委會函文卻仍不改善，仍持續放音樂、唱歌，和社區民眾對抗，依紀錄郭13個月內遭檢舉43次，被社區視為「惡鄰」判郭應從社區遷離。