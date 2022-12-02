海基會今日舉行董監事會，代理董事長許勝雄致詞表示，中國大陸的防疫封控措施，已對民眾造成極大的心理與生存壓力，這次示威人數之多、範圍之廣，反映出民眾積壓已久的不滿情緒。除了臺商的經營環境，海基會也非常關心其他在大陸的臺灣民眾的處境。

許勝雄指出，綜觀近期的全球經濟局勢，挑戰甚多。現在全世界面臨高通膨、利率上升、2050淨零排放、疫情持續等問題。企業界都繃緊神經。第一是通膨的挑戰。今年6月美國消費者物價指數（CPI）年增9.1％，達到40年最高點，之後雖逐月下降，10月降至7.7％，但仍遠高於美國聯準會（Fed）的2％目標。對企業來說，高通膨時代，工資、原物料、運輸成本都上漲，企業將成本轉嫁給消費者以後，衝擊基本消費，市場需求就會減弱，產生負面循環，因此供需之間需要做更多調整。前一段時間，許多企業面臨存貨調整的問題。由於不確定性增高，牽動企業經營策略的調整，必須透過轉型升級來因應生存危機。

他提到，中國大陸眼見與美國的衝突可能長期化、常態化，經濟有走向「內循環」的跡象，以出口為導向的臺商，在中國大陸的經營處境日益艱難。中國大陸的封控措施，也嚴重影響臺商的生產與出口。前一段時間的示威運動以後，中國大陸政府開始有一些調整，例如提出「快封快解」，這對臺商可能會有幫助，加速人員、貨物流動，減低營運困難，希望未來能往好的方面走。海基會一直在追蹤相關資訊，適時給臺商提醒與協助。