台灣人常用通訊軟體「LINE」傳遞訊息，但隨著生活變化，熟悉的人不再連絡，不少民眾都會將好友列表整頓一番，不過，以往得先隱藏好友才能進一步刪除，就有一名網友發現，現在只要常按好友，就會跳出刪除選項。此外，也有內行網友提醒，就算刪除好友，對方仍能繼續傳來訊息，要開啟「阻擋訊息」功能，才能根除陌生訊息。

原PO在PTT以「LINE好像可以刪除好友了？」為題發文表示，日前在整理好友列表時，意外發現可以直接刪除好友，系統將直接跳出提示詢問，「是否要解除與OO的好友關係」，不過原PO目前並沒有需要刪除的對象，因此特地發文請益，這樣的做法是否真的能確實刪掉好友？

現在只要在好友名單中常按欲刪除的對象，就會跳出直接刪除的選項。（圖／翻攝自LINE）

這篇貼文引出不少有經驗的鄉民回覆，「你是安卓還是蘋果？我記得蘋果早就可以直接刪了」、「安卓還比iOS早開放」、「以前只有隱藏跟封鎖，硬要二分很白X」、「安卓刪除好友功能很久了，但其實就跟隱藏後刪除是一樣的」、「新版本可以直接刪了，舊版本要隱藏，不過確實是單方面的因為畢竟不是社群網站」。

除此之外，也有鄉民好心提醒，其實單方面刪除好友並非完全解除好友關係，對方還是可以持續發送訊息，若想要完全阻擋對方聯繫，則需設定「不在好友內不能傳訊」的功能。先進入主頁後，點選右上角「設定」，接著選取「隱私設定」，並開啟「阻擋訊息」，如此一來，才能完全擋下對方的訊息。