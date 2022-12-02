來到了2022的年末，不僅是送禮的好時機，更是與親友相聚的時光，趁著耶誕節與跨年前，vivo就看準消費者在年底節慶時的拍照、送禮需求，推出了一系列手機超值優惠活動，不僅有購買指定手機即享活動特惠價，最新款全能旗艦機更享最高現折8000元優惠，更有原廠閃充組、藍牙喇叭、無線耳機等多重好禮大放送，還有單筆滿額送活動，再抽萬元旅遊金，讓消費者趁下殺入手最優惠。

vivo搶耶誕、跨年炫照潮，推出X80蔡司全能旗艦機、以及支援超強夜拍的V25最高折8000元優惠。（vivo提供）

vivo發起以「Give Your Dreams A Shot」為主旨的公益計劃，更邀請了在《全明星運動會》中擁有「歷屆最強女戰神」之稱的林思宇，將無所畏懼的精神傳達給懷抱夢想的青少年。（vivo提供）

Vivo就在12月31前於全台vivo體驗店或指定通路，推出購買包含V25、V23、V21s系列、以及Y系列等多款熱銷機種特惠價，就連X80蔡司全能旗艦機也能以現折8000元、2萬元有找的限時價入手，另外指定通路購機，還享原廠44W閃充組、隨身時尚保溫瓶、炫光藍牙喇叭、手機氣囊支架等多項好禮，單筆消費滿2萬元再贈V.FRIENDS真無線藍牙耳機，還可參加「卡達世足賽，好禮月月抽」抽獎活動，有機會抽中萬元旅遊金，而活動期間在蝦皮vivo官方商城購買指定機型，除了可獲各式贈禮以外，消費滿萬即送V.FRIENDS鑰匙圈、滿額再享限量最高9折優惠，以及下單抽vivo運動藍牙耳機等獨家加碼活動。

而12月同時也是卡達世界盃正如火如荼地進行的月份，vivo身為本屆世界盃唯一官方智慧手機合作品牌，就特別與MODEL APEC攜手，發起以「Give Your Dreams A Shot」為主旨的公益計劃，邀請台灣、香港、泰國、新加坡、馬來西亞、越南等地區的球星和藝人，透過分享他們個人激勵人心、堅持不懈的故事，以鼓勵青少年突破自我，朝自己的目標勇敢邁進、挑戰那些看似不可能的夢想，將無所畏懼的精神，傳達給懷抱著夢想的青少年。