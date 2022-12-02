大千醫院醫師林澤村表示，洪先生傷口太深無法負載皮膚移植，因此讓他接受高壓氧治療，幫助癒合傷口。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗1名洪姓8旬老翁日前外出車禍，造成左小腿開放性粉碎性骨折，手術後卻發生合併壞疽組織與明確的化膿。經轉往苗栗大千醫院醫師診查評估後，安排洪某接受擴創手術及高壓氧治療，2個月後傷口癒合良好，也免除再開刀的痛苦。

家住苗栗的洪姓老翁月前赴外地遊玩時，發生車禍造成左小腿全皮缺損的大片傷口與開放性粉碎骨折，加上大腿粉碎性骨折，在當地醫院先接受骨折的內固定手術及傷口的植皮手術，後為就近治療轉至大千綜合醫院，但其左小腿仍然有深可見骨釘的傷口，且合併壞疽組織與明確的化膿。

大千醫院一般外科醫師林澤村表示，肢體的壓、砸傷，除了清楚可見的骨折、皮膚或肌肉韌帶的撕裂傷之外，另一個容易被忽略的問題是周邊血液循環受損，造成的原因可能是血管的直接傷害，或是軟組織受傷腫脹造成的血管外在壓迫。此時，高壓氧治療就非常重要，除了可以讓氧氣進入受損的組織幫助復原，復原後的消腫更可以打破過去「腫脹、壓迫、缺血、更腫脹」的惡性循環，建立「復原、消腫、更好的血循、更多的組織新生」的良性循環，讓病人可以不用再手術就能獲得良好的復原狀態。

洪姓老翁在他院治療時原本建議他再做一次植皮手術，但轉至大千後，林澤村評估他的傷口太深，沒有足夠健康的軟組織來負載皮膚移植，因此，先為他進行擴創手術，徹底清除傷口異物及壞死組織，再接受36次的高壓氧治療與外科病房專業團隊的傷口照護，讓傷口逐漸長出新的組織，覆蓋裸露的斷骨與骨釘，同時傷口邊緣的新皮膚也不斷增生，整體癒合狀況非常良好，讓洪先生不用再接受第2次的植皮手術。

林澤村表示，高壓氧治療能幫助傷口癒合，讓病人不用歷經2次手術就可獲得良好的復原狀況，提供不希望再開刀或不適合手術的病人一個新選擇。