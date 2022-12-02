資深媒體人周玉蔻畢業於國立政治大學新聞系，畢業後她成為記者，曾任職《天下雜誌》、《聯合報》，在業界成名，後跨足電視和廣播界，時常針對時事發表自己的觀點，目前主持民視的《辣新聞152》以及寶島聯播網的《新聞放鞭炮》，近日周玉蔻在臉書上宣告節目《辣新聞152》停播。

資深媒體人周玉蔻今（2日）晚間在facebook發文：「今天主持最終集的辣新聞152；謝謝大家的支持。」民視對外聲明：「民視台灣台『辣新聞152』主持人周玉蔻，於選前十月底請辭節目主持工作。公司經與周玉蔻協議後，同意一起打拚至選舉結束，周玉蔻於12/2完成『辣新聞152』最後一集主持，『辣新聞152』階段性任務正式告一段落。周玉蔻定於12/5起加入民視新聞台晚間八點『台灣最前線』節目擔任固定來賓，強化節目陣容。」

近日由於蔣萬安當選台北市長，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選，另還有一名無黨籍蕭赫麟參戰，今（2日）登記參選時間結束，3人將在20日抽籤，並於選前一周參加公辦政見發表會，角逐立委席次，補選日其則訂在明年1月8日，台北市選委會表示，中選會將於16日審定候選人資格，而選委會也將參考參選人意願，並擇期召開委員會決定政見發表是否採辯論方式進行；20日進行號次抽籤，公辦政見發表會約選前一周擇日舉辦。

資深媒體人周玉蔻昨（1日）下午在臉書發文寫道：「現在遷戶口還來得及投農農嗎？」並在文末附上1顆愛心與5個笑臉，欣喜熱愛之情表露無遺。