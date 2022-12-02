111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段，連續第6年在高雄義守大學體育館進行，2日階段開幕戰，近兩季亞軍世新來自上季HBL新科冠軍竹市光復高中的大一菜鳥雙星「双生」陳將双、張俊生，UBA處女秀雙雙先發25、24分鐘，各得21、18分，含第一節兩人就各飆10分，占全隊29分的三分之二強。

特別是「双生」初試啼聲UBA首亮相，張俊生先飆2記三分彈，節末再加碼快攻單臂爆扣，劇力萬鈞卻不失優雅，今日「五大好球」，且一扣把稍早陳將双給他球但不夠到位，他灌籃變「放籃」的小瑕疵徹底掩蓋，陳將双則哨音初響即飆三分球，個人UBA生涯第1球前3分、世新開季全隊第1個進球，外帶首節的壓哨切入挑籃，湊足第10分，與張俊生平起平坐。

何正峰教練雖未刻意、卻有意無意，讓本季主打星之一超級雙菜鳥，生涯首戰首節就讓球迷擦亮眼，也成功聚焦，世新最終113比67輕取睽違1年重返一級的台灣體大，破百首勝。

陳將双處女戰打25分鐘兩分球11投中8、三分球4投中1、5罰中2拿21分，外帶籃板、抄截各5、助攻3，張俊生打24分鐘兩分球10投中5、三分球8投中2加2罰2中，進帳18分、2籃板3助攻。

對自己表現，陳將双說：「除了開局傳張俊生的那個球沒給好，讓他灌籃不成但2分照拿，其他倒還ok，高中默契還在，團隊作戰更重要，第一節熱機算快，後三節打得較少，末節更沒上，但球季才開始，不急，後面比賽尤其碰到重要對手，屆時有好表現，才是重點。」

陳將双歷任U16、U18中華隊國手，兩度打亞青賽，今夏好「麻吉」張俊生也首度披U18亞青戰袍，且投射很準，今天命中率還可，首節2枚外線，爆發力也展現，他說：「跟將双搭配無礙，暑假盃賽歷練，跟其他隊友默契也沒問題，今天UBA嘗鮮，平常心，不致會緊張。」

教練何正峰給兩人的第一課評語是：「大一就是大一，過去高中再有豐功偉業，一切歸零，從頭開始，但以UBA的第一戰，兩人攻防都OK，也盡量讓他倆適度發揮，卻不會壓縮其他隊友的空間，即人人有球打。」

重返一級的台體大開季戰吞敗，兩人得分上雙，大二後衛魏子雲三分球6投中3飆20分，本季前由輔大轉來的大三控衛張志豪也是三分球6投中3拿13分，「鐵娘子」教頭田本玉說，此役算熱身，預賽主要對手是另幾個隊。」