新竹市長當選人高虹安馬不停蹄進行拜會行程，2日來到竹科拜會竹科管理局和園區同業公會。高虹安表示，今來到園區，向園區朋友們的支持表達感謝，同時也拜會竹科管理局 與園區同業公會，就未來上任後市府與竹科園區間的合作交流討論。

高虹安指出，針對新竹市民最關心的交通問題，尤其是上下班學時段交通壅塞的問題，和竹科管理局與園區公會交流政策推動議題，包括改善公車接駁車路線、學童安心通學專車、園區上班時間彈性分流、交通號誌秒數最佳化、路口淨空等短期改善措施，盼未來能夠和新竹縣政府、竹科管理局一同推動中長期，包括替代道路等解決竹科交通壅塞的公共建設。

竹科管理局長王永壯表示，希望未來市府持續支持竹科X產業園區的設立。對此，高虹安也當面承諾，未來上任定會全力協助產業園區在新竹的持續發展，以及周邊區域活化。

高虹安表示，上任前將持續拜會各界，除了尋覓人才，盡快組建最勤奮、最無私、跨黨派的市府團隊來服務市民外，也會傾聽地方心聲，過去市府好的政策會保留，有需要改善的地方，上任後也會盡速努力處理，一步一腳印，實現讓新竹成為國際科技都的願景。