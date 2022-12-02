高雄18歲周姓男子昨日到超商購買大量遊戲點數，店員結帳時起疑報警，警方到場詢問時，周男先表示「玩遊戲用」，但員警進一步詢問下，周男開始神情緊張，員警認為案情不單純，追問之下，周男才坦承，在網路上認識女網友，雙方相談甚歡，打算相約見面，便聽從女網友指示到超商買點數。經過員警耐心勸說之下，周男才醒悟，並封鎖網友，成功保住零用錢。

1日晚間6時許，周男來到三民區義華路某超商，購買新台幣1萬5000元遊戲點數，店員結帳時見周男買大量遊戲點數，驚覺有異報警求助。

三民二分局陽明派出所獲報，立即派遣附近巡邏員警到場，員警到場後，先向周男詢問用途，他先回答「玩線上遊戲用的」，員警聽聞立即回「是玩什麼遊戲，需要花那麼貴？」周男卻支支吾吾無法立即回答，且眼神不時飄移，似乎在隱瞞事情怕被發現。

經過員警耐心的勸說下，周男才坦承，1個月前在交友軟體認識長髮年輕俏麗女網友「妮妮」，雙方除了傳訊息外，還會通話聊天，從此周男就墜入愛河，妮妮見狀，便率先提出見面，但需要購買1萬5000元的遊戲點數作為保證金，確保確保她的人身安全，周男不疑有他，聽從妮妮安排，到超商購買點數。

經過員警講解下，周男才恍然大悟，嚇得馬上撕毀手上的點數繳款單，而妮妮得知周男未買後，立即性情大變，並不停傳訊息恐嚇他，員警見狀，霸氣替他封鎖妮妮，周男事後頻頻向員警致謝，幸虧有員警幫忙，才能守住辛苦存下的零用錢，而員警離去前，還不忘提醒他勿輕信網友要求付款情事，以免遭到一騙再騙。