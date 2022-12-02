一名網友在路上目擊一輛大型機具裝上巨大輪胎正在行駛，機具下方還有超大空間讓其他車輛能「穿過」，他問「下面的洞在幹嘛的呀」；其他網友歪樓「機車專用道」、「塞車直接開過去」、「躲雨用的」，也有專業網友說這是大型農機，通常用作較高大的作物，如玉米、甘蔗，可用來噴灑藥物。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，路上一輛大型機械有著4顆巨型輪胎，高度幾乎已有3層樓高，而機具下方有相當大的空間，足夠讓其他車輛「穿過」，整輛機具外觀看上去相當壯觀、複雜，引起路上行人注目，原PO拍下照片問「下面的洞在幹嘛的呀」。

一名網友在路上目擊一輛大型機具裝上巨大輪胎正在行駛，機具下方還有超大空間讓其他車輛「穿過」，專業網友說這是大型農機，通常用作較高大的作物。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「機車專用道（誤」、「不怕塞車，一路順暢」、「機車專用的eTag移動版」、「給機車超車用的」、「只要路夠寬，塞車直接開過去」、「跳凌波舞用的」、「怕施工時影響交通導致塞車」、「洗車，車子開過去就乾淨了」、「變形金剛」、「躲雨用的」、「給救護車通過的，因為救護車比較急」。

也有專業網友表示「農機啊！底下就是比較高的作物，如玉米、甘蔗」、「甘蔗田的噴藥車，台糖農場裡很多這種車」；據了解該機具為「大型農用噴藥車」，結合升降車並加裝噴藥桿組、藥桶、噴藥幫浦和遙控系統等，就能行走於水泥地和土地，取代原本的自走升降車必須靠人站立操作。