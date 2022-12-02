美國急速升息、資本市場波動，加上新台幣兌美元貶回3字頭，壽險業新契約保費今年極可能創15年新低，美元利變保單及投資型保單買氣都受影響，前十月整個市場僅出現六張銷售破百億元的神單，三張是投資型保單，三張是美元利變壽險，全年恐只有七張，創近年新低。

壽險新契約保費從5月開始，已連續六個月都無法突破600億元，10月甚至只有467億元，創161個月的新低，11月新契約保費預估也在400多億元附近，12月新保單陸續上架，今年要出現百億保單難度勝於往年。

今年前九月已有五張百億神單，二張投資型保單，即國泰人壽類全委投資型年金「真月月康利」、安聯人壽連結基金平台的投資型壽險「吉利發」；三張美元利變壽險，即新光人壽的「尚美好」、台灣人壽的「吉美勝」及南山人壽的「佳美鑽」。

10月再多出一張類全委投資型年金，即富邦人壽外幣計價的「享富一生」，六張百億保單中，以新光人壽的尚美好已賣破200億元，是今年美元利變壽險銷量王，台壽的吉美勝亦賣破180億元，但已停售，業績不會再增加，國壽的真月月康利新台幣計價部分，到10月已賣逾190億元，加上外幣款合計近280億元，是今年投資型保單銷量冠軍。

安聯人壽的吉利發亦是新台幣款賣逾130億元，若加上外幣款合計170多億元；富邦人壽的享富一生是外幣款賣破百億元，加上新台幣款是逾140億元。

安達人壽亦有一張連結基金平台的投資型壽險，新台幣計價款10月已逼近百億元，估計11月就會破百億元，若加上外幣款，10月就已逾110億元。

整體上來看，若以單張保單（不同幣別算二張）來看，今年前十月六張百億神單共吸保費929億元，約占新契約保費的13.8％，若加上同保單名不同幣別，則神單貢獻業績近1,100億元，占率拉升到16％以上。

但今年12月可說是拉開新戰局，目前壽險業先拉升利變壽險的宣告利率，看是否能有新一波買氣，但利變壽險神單張數可能今年就三張，很難再有突破。