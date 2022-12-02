環保署今天於長榮大學發表「有你尚水、溪望相伴」紀念專書。(曹婷婷攝)

早年河川屢遭偷排廢水、丟垃圾，環保署2002年展開河川汙染整治工程，聯合大學與民間力量，率先由長榮大學成立河川保育中心，推動地方鄉親參與水環境巡守，公私協力守護水環境迄今，目前全台成立486支水環境巡守隊，參與人數1萬4000多人，執行成果豐碩。

環保署今天邀請各縣市環保局及水環境巡守隊志工代表，於長榮大學舉辦「有你尚水、溪望相隨」紀念專書發表會，回顧巡守政策推動成果及公私協力守護水環境的點滴，呼籲全台民眾踴躍參與護水行動，保護珍貴的水資源。

長榮大學河川保育中心主任洪慶宜指出，水環境巡守走過20年，此次透過口述歷史，將參與水環境的巡守隊員初衷及心路歷程，集結成冊，藉此感謝一路相挺的志工與夥伴們。

他說，該計畫率先由嘉義縣環保局邀朴子溪畔鄰近的環保志工隊兼辦兼辦清淨河岸環境活動；台南則由長榮大學成立河川保育中心，邀民間團體、社區、學校進行汙染巡守與通報以及水質監測等，因試辦成效佳，環保署2004年將水環境巡守隊列為全國性環境保護工作，開啟各縣市組織水環境守望相助巡守隊。

環保署主任祕書葉俊宏出席致詞時，以台南的二仁溪、三爺溪為例，說明整治工程完成後，水質改善看得見，他說，參與二仁溪整治20年，昔日二仁溪汙染嚴重到水中生物都看不到了，接下來仍會繼續努力。

他也提到，該政策發展迄今20年，有助嚇阻事業違法排放廢汙水，全民意識也抬頭，促進各縣市積極研擬水汙染源管制策略，有效改善全國河川品質。台南市環保局副局長侯俊彥也說，一路走來，中央持續整治，結合民力一同巡守，二仁溪重現「水清魚現」，令人感動。