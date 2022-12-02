經濟部2日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再通過福興鼎循環科技、新祥紀食品、鑫綮印刷實業及台欣工業等4家廠商，其中以製造壓力容器與離岸風力發電水下基礎的台欣工業最受矚目。台欣看中政府大力推動綠電，計劃投資近5億元，在彰化縣芳苑鄉興建廠房，擴增基樁（Pin Pile）與管架式水下基礎之腳柱（Jacket Leg）智慧化產線。

目前「中小企業加速投資行動方案」已通過859家中小企業投資約3,900億元，帶來32,616個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動1,287家企業投資約1兆8,272億元，預估創造14萬936個本國就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。

台欣工業具備先進焊接工藝技術，主要營業項目有壓力容器與離岸風力發電水下基礎製造。由於臺灣西海岸有發展離岸風電之優勢，且政府大力推動綠電。為此公司計劃投資近5億元，在彰化縣芳苑鄉興建廠房，擴增基樁（Pin Pile）與管架式水下基礎之腳柱（Jacket Leg）智慧化產線，同時導入SMES管理系統，可即時進行追蹤管理與調整。在全球重視氣候變遷及永續發展議題時，藉此強化臺灣國內風電產業鏈。

福興鼎循環科技隸屬銘福集團，致力於環保回收及資源再生產業。為協助事業廢棄物去化不易之問題，將斥資逾20億元在臺南麻豆新建一、二廠，一廠將作為SRF專用去化廠，共有兩條去化產線，二廠則收受一般廢棄物與一般事業廢棄物，製成SRF再生燃料產品，用以解決長期困擾企業廢棄物的問題。此外，為響應政府再生能源政策，廠內還設有發電設備，其SRF特性轉換再生能源用以發綠電，有助於我國朝2050淨零排碳目標前進，達成資源永續、零廢棄之目標。預期此項投資完成後，將可為在地創58個就業機會。

新祥紀食品為臺北市最大食品供應商，專注於大型餐飲業的中高階食材供應，舉凡世界各地美味的調料與食材，提升臺灣食品安全，替全民把關。長期合作的客戶包含欣葉集團、君悅酒店和統一鮮食等眾多知名餐飲業者。為建構餐飲業新型態商業模式，預計在臺中工業區新建園區，打造食品加工廠、AI人工智慧倉儲、智慧化物流車隊及電子商務系統。

鑫綮印刷實業主要提供印刷服務，供應企業包材貼紙及貼標使用，如印刷木棉花授權貼紙、Disney授權貼紙及車用防偽等實績。除供應國內市場以外，亦透過貿易商銷售至日本及義大利等地。由於臺灣原有凹版印刷環境有污染問題、週期長及高成本特性。為追求自我技術提升及環境保護，規劃招募本國員工5名，投入近5千萬元在臺南南區既有廠房，增設智慧化機器設備。