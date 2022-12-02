鼓勵有線電視業者製作優良自製節目，新北市新聞局今在台北新板希爾頓酒店舉辦「第十二屆金采獎頒獎典禮」，市長侯友宜到場頒獎，感謝13家有線電視系統業者發揮地方媒體職責，挖掘新北在地特色製播節目，勉勵在地方有線電視打拚的電視人，再接再厲，更上層樓。

今年頒獎典禮由知名主持人陳明珠擔任典禮主持，邀請到台視新聞主播侯乃榕、東森新聞《大洋的召喚》節目主持人舒夢蘭、「電影神剪手」李念修導演及世新大學校長陳清河等人擔任頒獎嘉賓，並由天創娛樂創作現代化科技冷光舞，以炫麗魔幻的特效表演為典禮拉開序幕，再由有「亞洲創作才子」美稱的陳威全，於典禮中演唱。

本屆競賽評審團表示，今年雖然持續受到疫情的影響，參賽作品件數仍能維持在55件，且節目品質也有一定水準，其中令人驚艷的尤以榮獲「最佳攝影／剪輯獎」首獎的沈欣儀作品《島人》最為驚豔，影片拍攝在技術層面、編導與製作人規畫的主題內容，都讓評審團讚譽有加，《島人》在跟拍BMX極限單車運動，抑或翻越極限的跑酷運動，還是海底攝影生態，其技術專業，鏡頭語言流暢，簡潔明快，令人過目難忘。

侯友宜致詞時表示，地方有線電視台自製節目是一股清流，不以聳人聽聞的方式嘩眾取寵，以新聞道德素養為優先，樹立良好典範，現今這個社會亟需這種正面光明的能量，為大眾提供優質富內涵的閱聽服務，並勉勵所有入圍者及得獎者堅持對新聞傳播的專業。

擔任「公共頻道經營獎」頒獎人的新聞局長張愛晶表示，感謝所有參賽業者，長期深耕社區經營，也為新北市有線電視公用頻道設計台標，讓公用頻道更有識別度，也希望未來多多宣傳讓地方民眾、公益團體及各單位能將優質的影像內容在頻道上播送，實踐市民的媒體近用權，致力促進公用頻道的良性發展，期許有線電視業者能繼續保有這份熱忱，關懷社會並且積極參與公共社會回饋事務。