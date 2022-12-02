近日台北市議員王世堅砲轟關於建國啤酒廠案停擺，影響北科大校地爭議案。財政部澄清，依據台北市政府回函，以及該地古蹟及文化資產使用尚有法令疑義、尚待釐清。

王世堅近日點到兩大案，慶富案和建國啤酒廠都更停擺影響北科大校地，轟蘇貞昌身為最高行政首長，應該先下台。

王世堅提到，蔡總統上任就答應建國啤酒廠改建商業大樓，回饋四成土地給政府，無償交給北科大做教育之用，但蘇院長上來這計畫就打斷。

有關北啤都更及北科大校地爭議案，財政部強調，台北啤酒工場是台酒利用自己的土地、並由台酒自己開發，且開發案也經由台北市都市審議委員會審查通過。

財政部表示，外界所謂台北市長柯文哲承諾在開發後要給予北科大40％的土地的說法，台北市政府也已於2021年5月27日函知行政院及台酒公司時清楚表示，「該等土地無償撥用予北科大使用非屬本府承諾之事項，且尚有法令適用之疑義。」

至於台北啤酒工場土地上因尚有部分市定古蹟及文化資產，是否可以作為其他用途使用，尚待相關法律釐清其適法性。