德式精品咖啡品牌「kafeD」繼台北信義新天地A8、台北101~89樓、新竹巨城、台中新光三越之後，今年12月又在台中水湳經貿園區、未來的世界級地標「綠美圖」正前方，打造一座最潮的咖啡旗艦店，隨即成為網美打卡熱點！

值得一提的是，kafeD水湳旗艦店在門店入口處，種下一顆高齡近700歲、來自義大利的橄欖樹，象徵kafeD 對於「健康、永續」的支持。

德式精品咖啡品牌kafeD創辦人長期商訪德國，深受德國尊重自然以及預防醫學的養生觀念影響，創立「德風健康館」，代理超過40家的藥廠與保健食品公司，進口170項的商品在台販售。期望能透過飲食，將健康養生的意識及早帶給現今的消費者，2019年創立德式精品咖啡「kafeD」品牌。

KafeD的水湳旗艦店整體空間設計，複製歐洲廣場建築的迴廊空間，一樓打造半開放式咖啡吧檯，消費者可近距離觀賞咖啡師沖煮過程，窗邊座位與屋外花園相鄰，以整片落地窗營造高採光的柔和氛圍；二樓則為開放式空間，擁有拱門造型的半圓形沙發座位區，提供消費者自由交流與對話的舒適空間。

KafeD的精品咖啡團隊由國際級賽事評審組成，從選豆、烘豆到沖煮等每個環節都有嚴格把關，水湳旗鑑店特別設立「聞香區」與「烘豆區」，邀請消費者品聞國際級專業評審團隊嚴選的精品咖啡，感受世界莊園咖啡豆的風味；更可親自體驗並觀賞烘豆過程，帶回自己喜愛的咖啡豆。

KafeD更邀請知名甜點師傅打造源自德國、香濃厚實的經典年輪蛋糕與德式風格甜點，水湳旗艦店更特別設置年輪蛋糕烘焙室，消費者可透過玻璃窗親眼看見師傅製作年輪蛋糕的過程與細節。

為慶祝水湳旗艦店開幕，KafeD水湳店與台南人氣霜淇淋品牌「蜷尾家」合作，特別推出2款限定口味的「德國百靈霜淇淋」及「德國檸檬糖霜淇淋」，百靈霜淇淋的靈感來自百靈油及索丹潤喉糖，揉合橄欖油、胡椒與薄荷風味。

為迎接聖誕節，kafeD也推出聖誕限定飲品與甜點，包含栗子柚香拿鐵、薑餅人黑糖拿鐵、薑餅人黑糖歐蕾，以及奇幻聖誕、聖誕帽等多種精緻甜點；12月5日至31日期間至kafeD全台門市購買聖誕飲品，即可享第二杯6折優惠！