出道41年的資深女星葉歡，演藝版圖橫跨影歌視，曾入圍三金（金鐘獎、金曲獎、金馬獎），更憑《誰在秋天撿到我的心》榮獲金曲最佳單曲歌唱錄影帶獎。睽違6年回歸八點檔的她，近日前往診所保養嗓音，58歲素顏近照跟著曝光。

臉書粉專「王棨德醫師嗓音團隊」最近發文透露，鼎鼎有名的玉女歌手葉歡來看診，讓人想起朗朗上口的金曲《放我的真心在你的手心》，以及與王傑對唱的《你是我胸口永遠的痛》，醫師趕緊把握機會留下珍貴的合照，畫面中，葉歡頂著中分的俏麗短髮，配戴一副眼鏡，素顏的膚質白裡透紅，幾乎找不到瑕疵，加上身穿純白的風衣外套，整個人神采奕奕，看不出真實年紀。

嗓音團隊小編不禁讚嘆：「歡姐怎麼都不會老...歲月完全沒有痕跡，都忍不住一直看歡姐了」更羨慕地直呼：「王醫師怎麼那麼好可以和玉女歌手合照！」

照片曝光後，網友也相當佩服葉歡的保養功力，紛紛留言：「真的都不老欸，太棒了」、「相當年輕」、「羨慕呀」。