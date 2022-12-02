臺灣工藝演譯28＋特展2日於北市新光三越百貨開幕，主辦單位將過去28屆「臺灣工藝競賽」的精華得獎作品進行展出，同時也宣告「臺灣工藝競賽」轉型為「臺灣工藝獎」，擴大獎掖範疇，將以更宏觀、更全面性的角度來獎勵工藝領域人才，對於扶持工藝人才的協力者同樣給予肯定。
本次的「臺灣工藝演譯28＋」特展以「舞臺」概念展現，梳理過去28年的競賽作品中所呈現的特出「形制」、「秩序」、「當代性」與「社會性」等創作面貌諸多創作面貌，為過去的累積與現在的轉型寫下註解。
文化部長李永得、國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉及財團法人新光三越文教基金會董事長吳昕陽等來賓皆親自出席，共同宣告啟動轉型。 臺灣工藝中心表示，臺灣工藝產業發展隨著政經社會變遷，每個時代各有不同對應及支持產業發展的方式，「競賽」即其中一種。透過競賽提供工藝人才發表與發揮能力的舞臺，給予榮譽和獎金的激勵與支持。轉型後的「臺灣工藝獎」，對應當前社會趨勢，不只獎掖個人卓越創作，亦獎勵提供良好創作環境或資源予的協力者或事件，肯定其於知識、技術、場域、資本、其他支持資源或收藏、教育、社會推廣及其他實踐行動等，對於建構工藝人才支持系統之貢獻，這些共同優化整體創作環境的作為令人敬佩，也必須讓社會周知。
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