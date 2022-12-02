由於對中國軍事力量快速進步的擔憂，美國國防部宣佈成立一個新的戰略部門，吸引私人資金來支持發展對國家安全至關重要的技術與礦源、藥品等供應鏈，以贏得與中國的戰略競爭，藉此建立長久的國家安全優勢。

《華爾街日報》報導說，這個新成立的戰略資本辦公室(Office of Strategic Capital)，將尋求使用貸款、擔保以及美國軍方通常不使用的各種金融工具來鼓勵私人資本參與運作。將推動私人企業資本參與美國國防部的戰略運作，以對抗中國在軍事技術領域爭奪主導地位。

報導指出，最近風險投資業者和新創公司紛紛向國防部尋求業務，顯示投資者對美國政府在關鍵產業政策中扮演的角色日益重視。戰略資本辦公室的首任主任拉傑（Jason Rathje）說，該辦公室的使命是協調和擴大私人資本來參與支持國家安全。

美國防部長奧斯汀說，美國正處於關鍵技術領導地位的全球競爭中，戰略資本辦公室將幫助美國贏得這場競爭並建立持久的國家安全優勢。（圖／美聯社）

開發攸關國家安全重要技術的部門與資本聯繫起來，可以藉此擴大生產規模，第一筆交易預計於明年初達成。美國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在聲明中提到說：「我們正處於關鍵技術領導地位的全球競爭中，戰略資本辦公室將幫助我們贏得這場競爭並建立持久的國家安全優勢。」

報導說，該辦公室不只與戰略相關行業建立聯繫，也可以與盟國企業進行合作，目的是應對來自中國的經濟和軍事挑戰。新辦公室成立之前，會有數家私營部門投資者發起組建基金，投資四方安全對話(QUAD)國家的公司，同時試圖對抗中國在關鍵礦產、製藥、軍事技術和供應鏈方面的主導地位。四方安全對話的成員包括美國、澳大利亞、印度和日本。

《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）指出，今年10月前世界銀行董事兼摩根大通CEO貝索（Erik Bethel）與數名投資界重要人物合作推出四方對話基金（QUAD Fund），另外澳大利亞首個針對國家安全的私人投資基金「1941基金」也於2021年成立。

五角大廈表示，戰略資本辦公室目的是通過增加關鍵技術公司的可用資本，來擴大此類投資，同時將使用聯邦機構使用信貸計劃，以貸款、擔保、發展基金和其他金融工具參與資本市場。這些類型的聯邦投資在幫助蘋果公司昇陽電腦（Sun Microsystems）等公司的早期發展上極為重要。

報導指出，在半導體方面，最近歐洲晶圓廠併購買案有2起陷入膠著，英國最大的晶片製造商紐波特晶圓（Newport Wafer）被政府強行介入迫使併購案破局，德國的晶片製造商販售案也受阻。這2個案子都是因為政府有國家安全的疑慮而中途插手。半導體戰爭已成為中國與美國之間科技戰的前線，現在戰火延燒到歐洲，一些歐洲國家也擔憂重要基礎建設會遭到中國控制。

全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團的專家表示，歐洲各國政府對中國投資態度轉變得更強硬，很有可能是來自全美國的施壓，同時也可能是認識到科技主權的重要性，不希望半導體產業被其他國家給掌控。